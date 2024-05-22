İçdaş Afyonkarahisar’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 12:00:49 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin Afyonkarahisar, Şuhut’ta gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası incelenerek onaylandı.

Yatırım maliyeti 1,4 milyar TL olan proje kapsamında toplam 114.678 adet güneş paneli kurulacak. 50 MWm kurulu güce sahip olacak santralin yılda 87,1 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor. Santralde ayıca 10 adet trafo ve 1 adet dağıtım merkezi kurulacak.

Buna ek olarak yerel basında çıkan haberlere göre şirket elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Denizli’nin Bekilli ilçesinde 44 MW kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kuracak. 92.352 adet güneş paneli kurulacak olan santralde yılda 82,5 milyon kWh elektrik üretilecek.