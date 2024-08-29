Kar-Demir Çelik Van’da güneş enerjisi santrali inşa edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin (Kar-Demir) Van’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 235 milyon TL olan proje kapsamında toplam 20.280 adet fotovoltaik güneş paneli ve 48 adet invertör kurulacak. Kurulu kapasitesi 12 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 22 milyon kW enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 30 yıl olacağı öngörülüyor.

Ayrıca Kar-Demir Çelik, santralin inşasını yaklaşık 12 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.