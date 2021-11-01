Hyundai Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte arttı, küresel çelik talebinin toparlanmaya devam etmesi bekleniyor

Pazartesi, 01 Kasım 2021 10:51:43 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hyundai Steel, ikinci çeyrekte kaydedilen 353 milyar KRW net kâra kıyasla 596 milyar KRW (506,43 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık bazda %31,4 artışla 5,86 trilyon KRW (4,97 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket ikinci çeyrekte kaydedilen 545 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 33 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 826 milyar KRW (701,82 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %1,9 artış ve çeyreklik bazda %0,6 düşüşle 4,62 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %6,2 ve çeyreklik bazda %9,7 düşüşle 4,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Açıklamaya göre, üretim ve satışlardaki düşüş mevsimsel sorunlardan kaynaklandı.

Şirketin açıklamasına göre, Çin’de azalan talebe rağmen küresel çelik talebinde kaydedilen toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Şirket, küresel ekonomik toparlanmanın arz kesintileri ve artan enflasyon nedeniyle yavaşlayacağını düşünüyor. Hyundai Steel ayrıca inşaat ve otomobil talebinin toparlanmaya devam etmesini bekliyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri fiyatlarının Çin’de çelik üretiminin azalmasıyla zayıf seyredeceğini ve kömür fiyatlarının Çin’deki arz kesintileri nedeniyle güçlü olacağını belirtti. Şirket, mevsimsellik nedeniyle çelik fiyatlarının istikrar kazanmasını bekliyor.