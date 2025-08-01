POSCO’nun net kârı ve geliri 2025’in ikinci çeyreğinde geriledi

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte POSCO, çeyreklik bazda %6,8 artış ve yıllık %19,3 düşüşle 607 milyar KRW (432,55 milyon $) faaliyet kârı elde etti. Söz konusu dönemde şirketin geliri, yıllık %5,1 düşüşle 17,55 trilyon KRW (12,5 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %84,6 düşüşle 84 milyar KRW (59,86 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, önceki çeyreğe kıyasla %3,2 düşüş ve yıllık %4,6 artışla 8,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul satışları çeyreklik bazda %0,2 ve yıllık %3,9 artışla 8,17 milyon mt oldu.

Şirket, küresel çelik talebinin yavaşlaması ve ticarette korumacılığın yoğunlaşmasına rağmen yurt dışındaki çelik varlıklarında faaliyet kârı marjının artış gösterdiğini bildirdi.