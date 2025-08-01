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POSCO’nun net kârı ve geliri 2025’in ikinci çeyreğinde geriledi

Cuma, 01 Ağustos 2025 14:47:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte POSCO, çeyreklik bazda %6,8 artış ve yıllık %19,3 düşüşle 607 milyar KRW (432,55 milyon $) faaliyet kârı elde etti. Söz konusu dönemde şirketin geliri, yıllık %5,1 düşüşle 17,55 trilyon KRW (12,5 milyar $) olurken, net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilene kıyasla %84,6 düşüşle 84 milyar KRW (59,86 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, önceki çeyreğe kıyasla %3,2 düşüş ve yıllık %4,6 artışla 8,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul satışları çeyreklik bazda %0,2 ve yıllık %3,9 artışla 8,17 milyon mt oldu.

Şirket, küresel çelik talebinin yavaşlaması ve ticarette korumacılığın yoğunlaşmasına rağmen yurt dışındaki çelik varlıklarında faaliyet kârı marjının artış gösterdiğini bildirdi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar POSCO 

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