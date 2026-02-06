 |  Giriş 
Hyundai Steel’in faaliyet kârı azalan maliyetler sayesinde 2025’te arttı

Cuma, 06 Şubat 2026 12:29:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Hyundai Steel’in net kârı, bir önceki yıl kaydedilen 9 milyar KRW net kâra kıyasla 1 milyar KRW (680.928$) olurken, satış geliri yıllık %2,1 düşüşle 22,73 trilyon KRW (15,48 milyar $) seviyesinde kaydedildi. 2025 yılında şirketin faaliyet kârı, 2024 yılında kaydedilen 159 milyar KRW’ye kıyasla 219 milyar KRW (149,15 milyon $) seviyesinde yer aldı. Faaliyet kârındaki artış, azalan hammadde fiyatları, maliyet azaltmaya yönelik önlemler, katma değeri yüksek ürün satışlarındaki artış ve yassı mamul satışlarındaki iyileşmeden kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satışları yıllık %0,2 düşüşle 17,03 milyon mt olurken, yassı mamul satışları yıllık %0,4 artışla 11,72 milyon mt olarak kaydedildi.

İleriye dönük olarak Hyundai Steel, uzun mamul segmentindeki rekabet gücünü artırmayı, düşük karbonlu çelik sertifikasyonlarını genişletmeyi ve otomotiv çeliği satışlarını büyütmeyi hedefliyor. Bu hedefler, ABD’deki elektrik ark ocağı yatırımıyla destekleniyor.


