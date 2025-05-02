POSCO düşük üretim ve satışlara rağmen birinci çeyrekte daha iyi mali sonuçlar kaydetti

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin faaliyet kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 95 milyar KRW ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 583 milyar KRW’ya kıyasla 568 milyar KRW (403,61 milyon $) olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde şirketin satış geliri çeyreklik bazda %2 ve yıllık bazda %3,4 düşüşle 17,43 trilyon KRW (12,38 milyar $) olurken, net kârı bir önceki çeyrekte kaydedilen 703 milyar KRW net zarar ve geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 608 milyar KRW net kâra kıyasla 344 milyar KRW (244,44 milyon $) seviyesinde yer aldı.

POSCO, ham çelik üretimi ve nihai mamul satışlarında kaydedilen düşüşe rağmen birinci çeyrekte geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla daha iyi mali sonuçlar elde etti. Ocak-Mart döneminde şirketin ham çelik üretimi çeyreklik bazda %5,4 ve yıllık %0,1 düşüşle 8,65 milyon mt olurken, nihai mamul satışları yıllık %0,9 düşerek 8,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2025 yılında düşük karbon emisyonlu çelik ürünlerini etkin bir şekilde tedarik etmek, yurt dışı pazarlarda büyümek ve eskiyen varlıkların değiştirilmesi veya yenilenmesi yoluyla tesislerin operasyonel verimliliğini artırmak için elektrik ark ocağı inşa edecek.