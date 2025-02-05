POSCO’nun net kârı ve satış geliri cansız küresel talep nedeniyle 2024’te düştü

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) 2024 yılına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda POSCO 2023 yılında kaydedilen 3,53 trilyon KRW faaliyet kârına kıyasla 2,17 trilyon KRW (1,5 milyar $) faaliyet kârı elde etti. Şirketin satış geliri yıllık %5,7 düşüşle 72,68 trilyon KRW (50,25 milyar $) olurken, net kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 1,84 trilyon KRW’ya kıyasla %48,6 düşüşle 948 milyar KRW (655,55 milyon $) seviyesinde yer aldı. Satış geliri ve kârda kaydedilen düşüşler cansız küresel talepten kaynaklandı.

Geçtiğimiz yıl POSCO’nun ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 33,17 milyon mt, nihai mamul satışları ise yıllık %1 düşüşle 32,8 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Üretim ve satışlarda görülen düşüşler yüksek fırında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından kaynaklanıyor ancak yüksek katma değerli ürün satışları cansız küresel talebe rağmen arttı.