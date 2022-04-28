Hyundai Steel’in net kârı birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 10:52:21 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde Hyundai Steel, dördüncü çeyrekte kaydedilen 336,8 milyar KRW ve 2021’in birinci çeyreğinde kaydedilen 219,9 milyar KRW net kâra kıyasla 488,1 milyar KRW (384,49 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %8,2 ve yıllık bazda %41,6 artışla 6,97 trilyon KRW (5,49 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket dördüncü çeyrekte kaydedilen 772 milyar KRW ve önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 304 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 697 milyar KRW (549,39 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %4,8 artışla 4,72 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %0,8 artışla 4,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.