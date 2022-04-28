﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hyundai Steel’in net kârı birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 10:52:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde Hyundai Steel, dördüncü çeyrekte kaydedilen 336,8 milyar KRW ve 2021’in birinci çeyreğinde kaydedilen 219,9 milyar KRW net kâra kıyasla 488,1 milyar KRW (384,49 milyar $) net kâr açıkladı.

Bununla birlikte birinci çeyrekte şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %8,2 ve yıllık bazda %41,6 artışla 6,97 trilyon KRW (5,49 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket dördüncü çeyrekte kaydedilen 772 milyar KRW ve önceki yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 304 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 697 milyar KRW (549,39 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.

Söz konusu çeyrekte şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %4,8 artışla 4,72 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %0,8 artışla 4,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya çelik üretimi mali sonuçlar 

Benzer haberler

25 Nis

POSCO’nun faaliyet kârı artan çelik talebi sayesinde birinci çeyrekte yükseldi
28 Oca

POSCO’nun faaliyet kârı ve geliri 2021’de arttı
27 Oca

Hyundai Steel’in net kârı 2021’de yükseldi, küresel çelik talebinin artması bekleniyor
01 Kas

Hyundai Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte arttı, küresel çelik talebinin toparlanmaya devam etmesi bekleniyor
25 Eki

POSCO’nun faaliyet kârı üçüncü çeyrekte arttı, 2021 yılı için gelir beklentisi yükseldi
18 Ağu

Dongkuk Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı
27 Tem

Hyundai Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı, talebin güçlü olması bekleniyor
26 Tem

POSCO’nun faaliyet kârı ikinci çeyrekte arttı, 2021 yılı için ham çelik üretim beklentisi yükseldi
27 Nis

Hyundai Steel birinci çeyrekte net kâr elde etti, talebin artmasını bekliyor
26 Nis

POSCO’nun faaliyet kârı çelik piyasasının iyileşmesiyle birinci çeyrekte arttı