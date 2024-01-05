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Hyundai Steel karbon salımını azaltmak için LNG santrali inşa edecek

Cuma, 05 Ocak 2024 12:43:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, elektrik ark ocaklı üretime geçiş yaparken karbon salımını azaltma çabalarını desteklemek amacıyla Dangjin kompleksinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) enerji santrali inşa edecek.

Şirket, 499 megavat kapasiteli bir LNG santrali inşa edecek ve söz konusu tesis 2028 yılında kullanıma alınacak. Hyundai Steel’den bir yetkili, santralin ateşlenmesinde hidrojenin de kullanılacağını ifade ederken sera gazı salımının 2030 yılına kadar 24 milyon mt azaltılması için hidrojen kullanımının artırılacağını da ekledi.

Korea Environment Corporation tarafından paylaşılan verilere göre Hyundai Steel, POSCO’nun Gwangyang ve Pohang komplekslerinin ardından 2022 yılında 10.412 mt kirletici madde salımı yaptı. Güney Kore hükümetinin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ve diğer bölgelerin karbon vergisi almaya başlayacağını göz önünde bulunduran Hyundai Steel bu yıl itibarıyla yüksek fırınla çelik üretimini azaltmayı, elektrik ark ocağı kullanımını artırmayı ve bir noktada tamamen elektrik ark ocaklı üretime geçiş yapmayı planlıyor. Dangjin kompleksinin enerji ihtiyacı geçtiğimiz yıl 6.600 gigavat seviyesinde yer almıştı. Şirket yalnızca elektrik ark ocaklı üretim yapmaya başladığında enerji tüketiminin daha da artacağı öngörülüyor.


Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hyundai 

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