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Hyundai Steel 2026'nın üçüncü çeyreğinde net kârında keskin artış, faaliyet kârında düşüş kaydetti

Salı, 03 Kasım 2026 12:06:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli çelik üreticisi Hyundai Steel (Hyundai), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hyundai Steel, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydettiği 17,8 milyar KRW net kâra kıyasla 84 milyar KRW (62,7 milyon $) net kâr elde ederken, satış gelirleri yıllık %1,9 artışla 5,89 trilyon KRW (4,39 milyar $) seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 93 milyar KRW'ye kıyasla 87 milyar KRW (64,9 milyon $) oldu.

Açıklamaya göre mevsimsel faktörler ve tatiller nedeniyle satış gelirleri çeyreklik bazda gerilese de başlıca çelik ürünlerinin satış fiyatlarındaki artış ve otomotiv sacları da dahil olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin satışlar içindeki payının yükselmesi sayesinde kârlılık iyileşti.

Hyundai Steel, başlıca çelik ürünlerine yapılan fiyat artışlarının etkisinin tam olarak hissedilmesi ve temel hammadde fiyatlarının düşüş yönünde istikrar kazanacağı beklentisiyle dördüncü çeyrekte kârlılığının daha da iyileşmesini bekliyor.

Etiketler: G. Kore Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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