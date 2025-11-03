Hyundai Steel’in faaliyet kârı azalan maliyetler sayesinde 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hyundai Steel, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 16 milyar KRW net kâra kıyasla 18 milyar KRW (12,59 milyon $) net kâr elde ederken, şirketin satış geliri yıllık %1,9 artışla 5,73 trilyon KRW (4 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı, bir önce yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 52 milyar KRW’ya kıyasla 93 milyar KRW (65,05 milyon $) oldu. Faaliyet kârındaki artış, zayıf satışlara rağmen iyileşen ürün karışımı ve düşük hammadde maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Şirket, Hindistan’daki yeni tesisi, AWS ile dijital dönüşüm girişimleri ve karbondan arındırma projelerinde ilerleyerek küresel ayak izini güçlendirdi. Hyundai Steel, Hindistan’ın Pune kentindeki yıllık 250.000 mt kapasiteli yeni çelik servis merkezinde ticari üretime başladı.