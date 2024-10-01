Hydnum Steel yeşil çelik tedarik ağı oluşturmak üzere Knauf Interfer ile iş birliğine gitti

İspanya merkezli Hydnum Steel, yeşil çelik tedariki, yeşil çelik tedarik ağı oluşturulması ve hurda geri dönüşümü konularında iş birliği yapmak üzere Avrupa merkezli çelik işleme ve distribütörlük şirketi Knauf Interfer ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Knauf Interfer’in Hydnum’dan yıllık yaklaşık 80 milyon € değerinde yeşil çelik satın alacağı belirtildi. Bununla birlikte tarafların, Knauf’un Almanya’daki üretim ve tedarik zinciri merkezinden faydalanarak yeşil çelik tedarik ağı oluşturacağı ve Orta Avrupa’daki müşterilere hizmet vereceği ifade edildi. Öte yandan ilerleyen dönemlerde çelik işleme faaliyetlerinde iş birliği yapılmasının planlandığı, bu kapsamda Knauf’un Hydnum’un müşterilerine özel kesme, segmentasyon ve yeniden sarma hizmetleri sunacağı dile getirildi.

Ayrıca ortakların hurda geri dönüşümü için döngüsel ekonomi oluşturmayı planladığı ve böylelikle Knauf tarafından üretilen hurdanın Hydnum’un Puertollano tesisinde geri dönüştürüleceği bildirildi.