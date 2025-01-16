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Hydnum Steel ve Gonvarri İspanya’yı yeşil çelik üretiminde lider yapmayı hedefliyor

Perşembe, 16 Ocak 2025 11:04:26 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli Hydnum Steel, yedi yıllık süre zarfında yeşil çelik tedarik etmek üzere birçok sektöre çelik çözümleri sunan Gonvarri Industries ile yaklaşık 1 milyar € değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu şirketlerin yüksek kalite çelik ürünleri sunmanın yanı sıra inşaat, enerji ve otomotiv gibi pek çok sektörde yeşil çelik kullanımını teşvik etmeyi ve İspanya’yı yeşil çelik üretiminde lider konuma getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Hydnum, Puertollano’da yassı mamul üretim kapasitesi yıllık 2,6 milyon mt seviyesinde yer alacak yeşil çelik tesisi inşa ediyor.

Öte yandan Hydnum ve Gonvarri, teslimatları verimli hale getirmek ve düşük karbonlu taşımacılık çözümleri geliştirmek amacıyla lojistik faaliyetleri optimize edecek.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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