Hydnum Steel inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasına yardımcı olacak

İspanya merkezli Hydnum Steel, İrlanda merkezli yapı malzemeleri şirketi Kingspan Group ile yeşil çelik tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Böylelikle şirket, inşası devam eden yıllık 2,7 milyon mt kapasiteli Puertollano tesisinden Kingspan’e açıklanmayan miktarda yeşil yassı mamul sevk edecek. Bu sayede inşaat sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projesi (PERTE) kapsamında 60 milyon € finansman alan Puertollano tesisinin 2025 yılının sonuna kadar üretime başlaması planlanıyor.