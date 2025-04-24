Hydnum Steel’e 60 milyon €’luk finansman sağlandı

İspanya merkezli Hydnum Steel, İspanya hükümetinin sanayi sektöründe yeşil dönüşümü teşvik etmek için desteklediği Ekonomik Toparlanma ve Dönüşüm için Stratejik Proje (PERTE) programından 60 milyon €’luk finansman aldığını duyurdu. Bahsi geçen finansman, İspanya’daki ilk yeşil çelik tesisinin inşaatını hızlandırmak için kullanılacak.

İnşaatı devam eden tesis yıllık 2,7 milyon mt yassı çelik kapasitesine sahip olup yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen kullanımıyla karbonsuz çelik üretecek. İdari süreçlerin ve mühendislik çalışmalarının son aşamalarında olan tesisin 2025’in sonuna kadar üretime başlaması bekleniyor.

Hydnum Steel CEO’su Eva Maneiro finansman hakkında, “Bu finansman projenin dönüştürücü özelliğinin ve daha yeşil, yenilikçi ve rekabetçi bir yerel sanayinin ne kadar önemli olduğunu temsil ediyor,” ifadelerini kullandı.