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HYBRIT girişimi ilk hidrojeni azaltılmış sünger demiri üretti

Salı, 22 Haziran 2021 15:34:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç’in vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin açıklamasına göre, şirket, demir cevheri üreticisi LKAB ve elektrik şirketi Vattenfall, pilot ölçekte dünyanın ilk hidrojeni azaltılmış sünger demirini üretti. Açıklamaya göre, HYBRIT girişimindeki teknolojik atılım, çelik üretiminden kaynaklanan karbon salımının yaklaşık %90’ını yakalıyor.

İsveç, Luleå’da bulunan HYBRIT pilot tesisi, sünger demirin test üretimini tamamladı ve oksijeni gidermek için kömür ile kok kullanmak yerine demir cevherini indirgemek amacıyla fosilsiz hidrojen gazı kullanmanın mümkün olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar yaklaşık 100 mt sünger demir üretildi. Demir cevherinin pilot ölçekte doğrudan indirgenmesinde fosilsiz elektrikle üretilen hidrojen ilk defa kullanıldı.

Amaç, değer zincirinin tüm bölümlerinde yalnızca fosilsiz hammadde ve fosilsiz enerji kullanarak çelik üretim sürecinden kaynaklanan karbon salımını ortadan kaldırmak.

LKAB’nin Başkanı ve CEO’su Jan Moström, “Bu hem bizim hem de tüm demir ve çelik sektörü için büyük bir gelişme. LKAB, sünger demirin gelecekteki tedarikçisi. 2026 yılında İsveç, Gällivare'deki ilk deneme tesisiyle endüstriyel ölçekli üretime geçeceğiz. LKAB tüm üretimini sünger demire dönüştürdükten sonra, çelik sektörünün geçişini sağlayıp küresel karbon salımını yılda yaklaşık 35 milyon mt azaltacağız, bu da İsveç’in tüm karbon salımının üçte ikisine karşılık geliyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl HYBRIT, pilot tesisinde hidrojeni azaltılmış sünger demirin test üretimine başlamıştı.


Etiketler: çelik üretimi  SSAB  Avrupa Birliği  İsveç  |  benzer haberler »


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