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HYBRIT girişimi endüstriyel ölçekte yeşil çelik üretimine geçecek

Çarşamba, 28 Ağustos 2024 14:50:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall ile üretiminde fosil yakın kullanılmayan çelik ortak girişimi HYBRIT, altı yıllık bir araştırma raporu yayımladı. Raporda, HYBRIT süreciyle üretilen doğrudan indirgenmiş demirin, fosil yakıtlarla üretilen demire kıyasla daha kaliteli olduğu görülüyor. Şimdi projeyi endüstriyel ölçekte uygulama sürecine giriliyor.

Araştırma sonuçlarına göre fosil yakıt kullanılmadan üretilen ve ton başına sıfır karbon emisyonuna sahip demir ve çelik üretimi için yeni bir hidrojen bazlı teknoloji; doğal gaz gibi fosil gazlarla indirgenmiş demirden ürünlere kıyasla daha iyi özelliklere sahip olan ve üretiminde fosil yakıt bulunmayan yeni bir demir ürün (sünger demir); hidrojen üretimi ve depolanması için alkalin elektrolizörlerin uzun süreli çalıştırılması, projenin pilot aşamasında kaydedilen gelişmeler arasında yer alıyor.

HYBRIT girişimi, LKAB’nin Gällivare’de inşa edilmesi planlanan deneme tesisine çözümler sunmak da dahil olmak üzere, teknolojinin endüstriyelleşmesini desteklemek araştırma ve geliştirme projeleri yürütmeye devam edecek. Luleå’da bulunan Svartöberget’teki üretiminde fosil yakıt kullanılmayan hidrojeni depolamak için gerçekleştirilecek projenin pilot aşaması, 2026 yılına kadar devam edecek.

Şimdiye kadar HYBRIT’in Luleå’da bulunan pilot tesisinde 5.000 mt’dan fazla hidrojenle indirgenmiş demir üretildi.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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