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HYBRIT fosilsiz hidrojen gazı depolama tesisini kullanıma açtı

Salı, 21 Haziran 2022 15:18:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin açıklamasına göre, şirket demir cevheri üreticisi LKAB ve elektrik şirketi Vattenfall ile birlikte HYBRIT’in Luleå, İsveç’te bulunan Svartöberget’te fosilsiz hidrojen gazı depolama tesisini açtı. Mağara içinde bulunan depolama tesisi dünyada türünün ilk örneği. Test süreci 2024 yılına kadar devam edecek.

Hidrojen depolama tesisi fosilsiz demir ve çelik üretimi için genel değer zincirinde çok önemli bir rol oynayacak. Rüzgar sayesinde elektriğin çok olduğu zamanlarda fosilsiz hidrojen gazı üretmek ve elektrik bulunmadığı zamanlarda depolanmış hidrojen gazı kullanmak, fosilsiz çeliğin hammaddesi olan sünger demir üretiminin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak.

Büyüklüğü 100 metreküp olan tesisin daha sonra 100.000-120.000 metreküpe genişletilmesi gerekebilir, böylece tesis saatte 100 GW’a kadar elektrikten dönüştürülen hidrojen gazını depolayabilecek.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

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