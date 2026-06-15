Artan gemi trafiği Süveyş Kanalı ücretlerindeki artışı destekliyor, Hürmüz Boğazı açıldı

Basında çıkan haberlere göre Süveyş Kanalı İdaresi (SCA), dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan kanaldaki taşımacılık koşullarının iyileşmesini ve trafikteki artışı gerekçe göstererek kanal geçiş ücretlerini artırıyor.

Revize edilen ücretlerin 15 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi ve kanaldan geçen gemilerin çoğuna uygulanması planlanıyor.

Bunun yanı sıra ABD ile İran’ın 14 Haziran tarihinde bir anlaşmaya vararak Hürmüz Boğazı’nı yeniden açtığı ve İran limanlarındaki ablukaya son verildiği bildirildi.

Birçok gemi türü için ücretler artırılacak

Haberlere göre SCA, gemi türüne ve yük kategorisine bağlı olmak üzere çoğu gemi için geçiş ücretlerini yaklaşık %12 oranında artıracak.

Kurum, söz konusu düzenlemelerin mevcut piyasa koşullarını yansıttığını ve deniz trafiğinin kademeli olarak normal seviyelere dönmesiyle kanal gelirlerini optimize etmeye yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı, Asya, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında taşınan konteyner yükleri, enerji ürünleri ve dökme yüklerin önemli bir bölümüne hizmet veren kritik bir küresel ticaret rotası olmayı sürdürüyor.

Bölgesel gerilimlerin azalması toparlanmayı destekledi

Ücret artışı, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve bölgesel gerilimlerin geçici olarak azalmasını içeren bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin ardından Orta Doğu’daki taşımacılık koşullarının iyileşmeye başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Stratejik boğazın yeniden açılması, küresel enerji sevkiyatları ve uluslararası ticaret akışlarında yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeleri hafifletti.

Güvenlik koşullarının iyileşmesiyle armatörler Güney Afrika’nın güneyinden geçen daha uzun alternatif rotalar yerine Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçen geleneksel güzergahları yeniden kullanmaya başladı.

Gemi trafiğinde toparlanma sinyalleri görülüyor

Haberlere göre gemi trafiğindeki toparlanma, SCA’nın ücretleri artırma kararını destekleyen unsurlardan biri oldu. Kanal, son yıllarda jeopolitik gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok denizcilik şirketinin gemilerini Kızıldeniz koridorundan uzaklaştırması sonucu büyük gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalmıştı. Seyrüsefer koşullarındaki son iyileşmeler ise kanal geçişlerinde artışa ve Süveyş Kanalı hizmetlerine yönelik talebin güçlenmesine katkı sağladı.