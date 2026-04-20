İran, ABD ile artan gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 14:46:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İran, ABD ile artan gerilimler çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatarak küresel enerji akışları ve deniz taşımacılığına ilişkin endişeleri artırdı.

İran’ın stratejik öneme sahip su yolundaki gemi trafiğini durdurduğu ve bu adımın ABD ile süregelen gerilimlerin yanı sıra yaptırımların kaldırılmasına yönelik taleplerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz haftanın sonunda ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişinin tamamen serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Deniz taşımacılığında aksaklıklar ve bekleyen gemiler

Boğazın yeniden kapatılması deniz trafiğinde anlık aksamalara yol açarken, bazı gemilerin geçiş yapamadığı bildirildi. Körfez üzerinden enerji ithalatına bağımlı ülkelerin gelişmeleri yakından takip ettiği, bazı hükümetlerin ise diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Buna ek olarak boğazın yeniden kapanmasının küresel enerji piyasalarında endişeleri artırdığı ve uzun süreli bir kesintinin petrol tedarik zincirlerini etkileyerek fiyat oynaklığını artırabileceği belirtildi.

Diplomatik temaslar sürüyor

Taraflar arasındaki diplomatik temasların devam ettiği ancak farklı açıklamaların gelmesi nedeniyle sürecin belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Bundan sonraki gelişmelerin müzakerelerin seyrine ve genel jeopolitik koşullara bağlı olacağı belirtildi.


