 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE’nin...

BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararı enerji piyasaları açısından yakından izleniyor

Çarşamba, 29 Nisan 2026 15:40:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Son yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla OPEC’ten ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan, Irak, İran ve Kuveyt dahil olmak üzere toplam 12 petrol üreticisi ülkenin yer aldığı grup içinde bu gelişme önemli bir değişime işaret ediyor. Söz konusu karar, bölgesel ticaret akışlarının jeopolitik gerilimler nedeniyle aksamaya devam ettiği ve küresel petrol piyasalarında lojistik kısıtlamalar nedeniyle görünürlüğün sınırlı olduğu bir dönemde geldi. Piyasa kaynakları, BAE’nin bu adımının daha esnek ve bağımsız bir üretim stratejisine yönelme isteğini yansıttığını ve ülkenin üretim kapasitesini artırarak kota sistemi dışında hareket etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Şu ana kadar petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki görülmemiş olsa da mevcut ticaret kısıtlamalarının piyasayı şekillendirmeye devam ettiği ifade ediliyor. Bununla birlikte orta vadede arzın artma potansiyelinin, mevcut aksaklıkların giderilmesi ve ticaret akışlarının normalleşmesi halinde enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun dolaylı olarak üretim maliyetlerinde bir miktar gevşeme yaratabileceği ve çelik piyasası açısından da sınırlı bir etki doğurabileceği ifade edilse de şu aşamada somut bir etki gözlemlenmedi.

SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, “Kısa vadede belirgin bir etki beklemiyoruz ancak zamanla petrol fiyatları üzerinde baskı oluşabilir. BAE’nin arzını yaklaşık %20-25 oranında artırma kapasitesi bulunuyor,” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: BAE Orta Doğu Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

Delong Steel ve Steelinvest BAE’de ortak girişim kurdu

20 Şub | Çelik Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını yıl sonuna kadar uzattı

09 Eki | Çelik Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını 21 Eylül’e kadar uzattı

27 Mar | Çelik Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını 30 Eylül’e kadar uzattı

19 Tem | Çelik Haberler

BAE hurda ihracatı yasağını dört ay daha uzattı

18 Eyl | Çelik Haberler

BAE Ekonomi Bakanı: Vergi uygulamalarına yönelik yasa yerel ticaretin korunması için önemli bir adım

23 May | Çelik Haberler

BAE'nin Türkiye'ye yönelik antidamping davası açma planı yok

13 Şub | Çelik Haberler

BAE’li çelik üreticileri: Ucuz ithalat tehdit olmaya devam ediyor

05 Eyl | Çelik Haberler

BAE dikişsiz boru piyasasında zayıflık sürüyor

28 May | Boru

BAE kaynaklı boru piyasasında son kullanıcı talebi hala zayıf

18 May | Boru





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis