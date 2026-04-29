BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararı enerji piyasaları açısından yakından izleniyor

Son yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 1 Mayıs itibarıyla OPEC’ten ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan, Irak, İran ve Kuveyt dahil olmak üzere toplam 12 petrol üreticisi ülkenin yer aldığı grup içinde bu gelişme önemli bir değişime işaret ediyor. Söz konusu karar, bölgesel ticaret akışlarının jeopolitik gerilimler nedeniyle aksamaya devam ettiği ve küresel petrol piyasalarında lojistik kısıtlamalar nedeniyle görünürlüğün sınırlı olduğu bir dönemde geldi. Piyasa kaynakları, BAE’nin bu adımının daha esnek ve bağımsız bir üretim stratejisine yönelme isteğini yansıttığını ve ülkenin üretim kapasitesini artırarak kota sistemi dışında hareket etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Şu ana kadar petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki görülmemiş olsa da mevcut ticaret kısıtlamalarının piyasayı şekillendirmeye devam ettiği ifade ediliyor. Bununla birlikte orta vadede arzın artma potansiyelinin, mevcut aksaklıkların giderilmesi ve ticaret akışlarının normalleşmesi halinde enerji fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu durumun dolaylı olarak üretim maliyetlerinde bir miktar gevşeme yaratabileceği ve çelik piyasası açısından da sınırlı bir etki doğurabileceği ifade edilse de şu aşamada somut bir etki gözlemlenmedi.

SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, “Kısa vadede belirgin bir etki beklemiyoruz ancak zamanla petrol fiyatları üzerinde baskı oluşabilir. BAE’nin arzını yaklaşık %20-25 oranında artırma kapasitesi bulunuyor,” değerlendirmesinde bulundu.