 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kızıldeniz’deki...

Kızıldeniz’deki sevkiyatlar Ümit Burnu’na yönlendirilmeye devam edecek

Çarşamba, 04 Mart 2026 14:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Orta Doğu’daki askeri gerilimin hafta sonu tırmanmasıyla birlikte büyük ölçekli navlun şirketleri Kızıldeniz-Süveyş Kanalı rotasına dönme planlarını askıya aldı.

Sektör raporlarına göre İran, İsrail ve ABD güçlerini içeren çatışmaların hafta sonu tırmanmasıyla durum daha da kötüleşti. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını yeniden başlattığına dair resmi bir doğrulama bulunmamakla birlikte İran’ın Hürmüz Boğazı’nda aldığı önlemlerin ardından Bab el-Mandeb Boğazı için de benzer talimatların verildiği söyleniyor.

Navlun şirketleri rota değişikliklerini doğruladı

Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM ve MSC dahil olmak üzere büyük ölçekli navlun şirketleri Orta Doğu’daki savaşın kötüleşmesi ve bölgedeki deniz trafiğini etkileyen kısıtlamalar nedeniyle Süveyş Kanalı geçişlerini askıya aldıklarını veya ertelediklerini, Körfez’de bulunan gemilere önlem almaları ya da güvenli bölgelere çekilmeleri talimatı verdiklerini ve servislerini Ümit Burnu’na yeniden yönlendirdiklerini açıkladı. Bazı şirketler ise güvenlik durumu netleşene kadar Orta Doğu’daki sevkiyatları geçici olarak durdurdu.

Navlun piyasasında görünüm

Öte yandan söz konusu gerilimin 2026 yılında konteyner taşımacılığının Kızıldeniz’e büyük ölçekte geri döneceğine yönelik beklentileri zayıflattığı, bu nedenle navlun fiyatlarının gevşemeye devam edebileceği ancak daha önce öngörüldüğü kadar sert düşmeyebileceği söylendi. Daha önce yapılan tahminler Husi saldırıları nedeniyle 2023’ten beri ticaretin tehlike altında olduğu Süveyş Kanalı rotasına dönüşün küresel konteyner piyasasına yaklaşık 2,5 milyon TEU kapasite ekleyebileceğine işaret ediyordu.


Etiketler: Orta Doğu Ticaret Navlun 

Benzer Haber ve Analizler

Kızıldeniz’deki saldırılar çelik sektöründe endişelere yol açtı, maliyetler etkilenebilir

08 Tem | Çelik Haberler

Çin’den Suudi Arabistan’a çelik taşıyan gemiye yapılan saldırı şimdilik piyasayı etkilemedi

12 Mar | Çelik Haberler

27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

11 Eki | Çelik Haberler

Bazı rotalarda navlun oranları – Hafta 31

31 Tem | Çelik Haberler

Bazı rotalarda navlun oranları – Hafta 30

24 Tem | Çelik Haberler

5-11 Temmuz tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

19 Tem | Çelik Haberler

14-20 Haziran tarihleri arasında ABD’ye yapılan bazı çelik sevkiyatları

28 Haz | Çelik Haberler

Bazı rotalarda navlun oranları – Hafta 23

12 Haz | Çelik Haberler

Bazı rotalarda navlun oranları – Hafta 21

28 May | Çelik Haberler

Bazı rotalarda navlun oranları - hafta 20

21 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis