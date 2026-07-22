Husilerin deniz ablukası Suudi Arabistan'ın çelik ticaretini ve Körfez bölgesindeki tedarik zincirlerini tehdit ediyor

Yemen'deki Husi güçleri, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik derhal yürürlüğe girecek bir deniz ablukası ilan ederek halihazırda ciddi aksaklıkların yaşandığı bölgesel deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı artırdı. Husiler daha sonra uluslararası nakliye şirketlerini Suudi Arabistan limanlarına yükleme veya boşaltma yapmamaları konusunda uyarırken, ülkeyle ticari ilişkilerini sürdüren gemilerin hedef alınabileceğini belirtti. Çelik sevkiyatlarında şu ana kadar doğrudan bir aksama bildirilmemiş olsa da söz konusu açıklama, üretimde kullanılan hammaddelerin, çelik sevkiyatlarının ve navlun hizmetlerinin devamlılığına ilişkin endişelere yol açtı.

İlk somut etki enerji taşımacılığı segmentinde görüldü. 21 Temmuz'da Suudi Arabistan'dan Çin ve Hindistan'a ham petrol taşıyan üç tanker Babülmendep Boğazı üzerinden rotalarına devam etmek yerine Kızıldeniz'de yön değiştirerek kuzeye, Süveyş Kanalı'na doğru ilerledi. Söz konusu gemiler çelik taşımıyor olsa da rotalarını değiştirmeleri armatörlerin Suudi Arabistan bağlantılı rotaları ve uğranacak limanları yeniden değerlendirmeye başladığını gösterdi. Benzer bir temkinli yaklaşımın kuru yük, genel kargo ve çelik ürünleri taşıyan gemilere de yayılabileceği belirtildi.

Suudi Arabistanlı üreticilerin temel endişesi ise söz konusu yeniden değerlendirmenin ülkenin çelik ticaretiyle bağlantılı yükleri taşımaya istekli gemi sayısını azaltıp azaltmayacağı olarak öne çıktı. Sevkiyat sürelerinin uzamasının yanı sıra navlun ve savaş riski sigorta maliyetlerinin yükselmesi ithal hammaddelerin ve çelik sektörüne yönelik diğer sevkiyatların maliyetlerini artırabilir. Liman faaliyetlerinin tamamen durdurulmaması durumunda dahi petrol ve bunker yakıt fiyatlarında yaşanabilecek ilave artışların taşımacılık ve lojistik maliyetleri üzerinde ek baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Kaynaklar, etkilerin Körfez ülkeleri genelinde de hissedilebileceğini dile getirdi. Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki limanlarından sevk edilen sıcak rulo sac, kütük ve diğer çelik ürünleri Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer komşu pazarlardaki alıcılara gönderiliyor. Ablukanın armatörlerin Suudi Arabistan limanlarına uğrama konusunda daha temkinli davranmasına ve navlun ile sigorta maliyetlerinin artmasına yol açarak mevcut ticaret akışını olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Suudi Arabistan çıkışlı sevkiyatlarda yaşanabilecek gecikmelerin Körfez ülkelerinde malzeme bulunabilirliğini ve tedarik maliyetlerini de etkileyebileceği belirtilirken, deniz güvenliğine ilişkin koşullar iyileşene kadar alıcılar ve tedarikçilerin yeni bağlantılar, sevkiyat programları ve gelecekteki maliyet gelişmeleri konusunda temkinli davranmasının beklendiği aktarıldı.