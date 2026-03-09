Jindal Stainless Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle sevkiyatların gecikebileceğini bildirdi

Reuters’ta çıkan bir habere göre Hindistan merkezli paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Ltd., Orta Doğu’ya yapılan çelik sevkiyatlarının yakın vadede gecikmelerle karşılaşabileceğini belirtti.

Jindal Stainless olası gecikmelerin bölgedeki jeopolitik gerilimlerle bağlantılı olduğunu ve bu durumun bazı uluslararası rotalarda transit sürelerini uzattığını ifade etti. Jindal Stainless Genel Müdürü Abhyuday Jindal, şirketin durumu yakından izlediğini belirterek “Koşulların tırmanması nedeniyle yakın vadede sevkiyatların teslimatlarında bazı gecikmeler yaşanabilir” dedi.

Orta Doğu’ya ihracat devam edecek

Jindal Stainless, Orta Doğu ülkelerinin şirketin toplam ihracat pazarı içinde yalnızca küçük bir paya sahip olduğunu bildirirken, bölgedeki alıcılara hizmet vermeye devam etme konusundaki kararlılığını da vurguladı. Şirket ayrıca jeopolitik gelişmeleri izlemeyi sürdürdüğünü ve tedarik zinciri ile üretim faaliyetlerinde yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmeyi hedeflediğini belirtti. Lojistik kesintilere bağlı ek ücretler hakkında konuşan Abhyuday Jindal, bu tür önlemler hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Hammadde ve doğal gaz arzı yakından takip ediliyor

Abhyuday Jindal, şirketin şu anda yeterli stok seviyelerine sahip olduğunu ancak üretimde herhangi bir olumsuz etki oluşmasını önlemek için gerekirse alternatif tedarik kaynaklarına yönelmeye hazır olduklarını söyledi. Yönetici ayrıca bölgede jeopolitik sorunların artmasıyla birlikte bazı çelik şirketlerinin doğal gaz fiyatlarındaki artışlara karşı hazırlık yaptığını belirtti.