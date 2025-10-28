İsrailli çelik üreticisi Türkiye'nin ticaret ambargosunun etkisiyle iflas açıkladı

Basında çıkan haberlere göre İsrailli çelik üreticisi Shaul Gueta Iron and Steel Company, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye’nin ülkeyle tüm ticareti durdurma kararının ardından satışlarında kaydettiği keskin düşüş sonucu iflas ettiğini açıkladı.

Toplam borçlarının yaklaşık ILS 105 milyon (32,24 milyon $) seviyesine ulaştığı bildirilen şirketin satışlarının %70’i Türkiye’ye yapıldığından bu ambargo şirketin faaliyetlerini felce uğrattı.

Ticaret yasağı iflasın başlıca nedeni oldu

Türkiye, 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına tepki olarak İsrail’e yönelik tüm ihracat, ithalat ve transit ticaretini resmen askıya almıştı.

Mahkeme sürecinde şirket, Türkiye’nin ticaret yasağını mali çöküşünün başlıca nedeni olarak gösterdi ve başlıca satış pazarını kaybetmesinin faaliyetlerinin sürdürülmesini imkânsız hale getirdiğini belirtti.

Hukuki ve mali süreç

İflas ilanının ardından Beer Sheba Bölge Mahkemesi, şirketin tasfiyesine veya yeniden yapılandırılmasına karar vermek üzere bir kayyum atadı.