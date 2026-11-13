Hunan Valin Steel otomotiv sacı projesine 470 milyon $ daha yatırım yapacak

Çin'in Hunan eyaleti merkezli çelik üreticisi Valin Steel Co., Ltd., otomotiv sacı projesinin üçüncü aşamasına 3,147 milyar RMB (470 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Proje kapsamında yıllık 850.000 mt kapasiteli JVD vakum kaplama hattı ve 1 milyon mt kapasiteli sürekli tavlama hattı kurulacak. Proje, ağırlıklı olarak üst segment soğuk şekillendirilebilir otomotiv çeliği ürünlerinin üretimine odaklanacak.

Projede ArcelorMittal'in dünya genelinde yalnızca kendisine ait olan yüksek verimli vakum kaplama teknolojisi kullanılacak. Böylece Çin'de üst segment otomotiv sacı üretimindeki teknolojik eksikliğin giderilmesi hedefleniyor. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte şirketin yıllık otomotiv sacı galvanizleme kapasitesi 2 milyon mt'dan 3 milyon mt'a yükselecek.