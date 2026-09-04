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Çin'de 2026 Ağustos ayı elektrikli araç satışlarının 1,51 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor

Cuma, 04 Eylül 2026 11:46:50 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Otomobil Birliği, Çin'de Ağustos ayında yeni elektrikli araç satışlarının 1,51 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu rakam yıllık %16, aylık ise %4 artışa işaret ederken, bir süredir uyum sürecinden geçen yeni elektrikli araç sektörünün artık güçlü bir toparlanma dönemine girdiğini gösteriyor.

Ağustos ayında yüksek petrol fiyatları ve ürün arzındaki optimizasyon, yeni elektrikli araç piyasasını destekleyen temel unsurlar olmaya devam etti. Bununla birlikte mevsimsel zayıflık, makroekonomik tüketimdeki durgunluk, yüksek baz etkisi ve stok baskısı piyasa üzerinde önemli baskı oluşturdu.

Ağustos ayının sonlarındaki okula dönüş dönemi geleneksel olarak otomobil alımlarının ve araç yenilemelerinin yoğunlaştığı bir dönem olsa da bu yıl söz konusu dönemdeki performans normal mevsimsel toparlanmaya ilişkin belirgin bir işaret göstermedi. Piyasa, Ağustos ayındaki toparlanma aşamasından dip seviyelerde istikrar kazanma aşamasına geçerken, yoğun sezondaki asıl ivmenin “Altın Eylül-Gümüş Ekim” olarak adlandırılan dönemde görülüp görülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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