Çin'de 2026 Ağustos ayı elektrikli araç satışlarının 1,51 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor

Çin Binek Otomobil Birliği, Çin'de Ağustos ayında yeni elektrikli araç satışlarının 1,51 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu rakam yıllık %16, aylık ise %4 artışa işaret ederken, bir süredir uyum sürecinden geçen yeni elektrikli araç sektörünün artık güçlü bir toparlanma dönemine girdiğini gösteriyor.

Ağustos ayında yüksek petrol fiyatları ve ürün arzındaki optimizasyon, yeni elektrikli araç piyasasını destekleyen temel unsurlar olmaya devam etti. Bununla birlikte mevsimsel zayıflık, makroekonomik tüketimdeki durgunluk, yüksek baz etkisi ve stok baskısı piyasa üzerinde önemli baskı oluşturdu.

Ağustos ayının sonlarındaki okula dönüş dönemi geleneksel olarak otomobil alımlarının ve araç yenilemelerinin yoğunlaştığı bir dönem olsa da bu yıl söz konusu dönemdeki performans normal mevsimsel toparlanmaya ilişkin belirgin bir işaret göstermedi. Piyasa, Ağustos ayındaki toparlanma aşamasından dip seviyelerde istikrar kazanma aşamasına geçerken, yoğun sezondaki asıl ivmenin “Altın Eylül-Gümüş Ekim” olarak adlandırılan dönemde görülüp görülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.