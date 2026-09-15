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Çin'in ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %7,2 arttı

Salı, 15 Eylül 2026 10:46:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Çin'in ticari araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %7,5 ve %7,2 artışla 2,91 milyon adet ve 2,94 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in ticari araç üretimi yıllık %0,1 ve aylık %3,8 düşüşle 315.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç satışları yıllık %3,8 ve aylık %3,6 artışla 328.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %38,1 artışla 905.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında Çin'in ticari araç ihracatı aylık %0,8 düşerken, yıllık %53,3 artışla 120.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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