Çin'in ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %7,2 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Çin'in ticari araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %7,5 ve %7,2 artışla 2,91 milyon adet ve 2,94 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in ticari araç üretimi yıllık %0,1 ve aylık %3,8 düşüşle 315.000 adet seviyesinde gerçekleşirken, ticari araç satışları yıllık %3,8 ve aylık %3,6 artışla 328.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %38,1 artışla 905.000 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında Çin'in ticari araç ihracatı aylık %0,8 düşerken, yıllık %53,3 artışla 120.000 adet seviyesinde kaydedildi.