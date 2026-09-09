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Çin'de binek araç satışları 2026'nın Ağustos ayında 1,54 milyon adet seviyesinde gerçekleşti

Çarşamba, 09 Eylül 2026 10:03:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği, bu yılın Ağustos ayında Çin'de perakende binek araç satışlarının aylık %5,5 ve yıllık %23,6 düşüşle 1,541 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Özellikle Çin'de perakende elektrikli araç satışları Ağustos ayında aylık %5,7 artarken yıllık %10,1 düşüşle 1 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Elektrikli araçların pazar payı yaklaşık %65,2 ile aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşırken, söz konusu araçlar otomobil satışlarını destekleyen başlıca unsur oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in perakende elektrikli araç satışları yıllık %12,1 düşüşle 6,67 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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