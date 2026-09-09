Çin'de binek araç satışları 2026'nın Ağustos ayında 1,54 milyon adet seviyesinde gerçekleşti

Çin Binek Araç Birliği, bu yılın Ağustos ayında Çin'de perakende binek araç satışlarının aylık %5,5 ve yıllık %23,6 düşüşle 1,541 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Özellikle Çin'de perakende elektrikli araç satışları Ağustos ayında aylık %5,7 artarken yıllık %10,1 düşüşle 1 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Elektrikli araçların pazar payı yaklaşık %65,2 ile aylık bazda şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaşırken, söz konusu araçlar otomobil satışlarını destekleyen başlıca unsur oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in perakende elektrikli araç satışları yıllık %12,1 düşüşle 6,67 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.