Çin'de ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %5,3 arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de ticari araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %5,0 ve %5,3 artışla 3,629 milyon adet ve 3,663 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de ticari araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %3,7 ve %3,9 düşüşle 350.000 adet ve 354.000 adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar yıllık bazda ise sırasıyla %3,7 ve %1,8 geriledi.

Yılın ilk on ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %39,7 artışla 1,177 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in ticari araç ihracatı aylık %3,8 ve yıllık %47,1 artışla toplam 139.000 adet oldu.