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Çin'de ticari araç satışları 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %5,3 arttı

Cuma, 13 Kasım 2026 09:52:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de ticari araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %5,0 ve %5,3 artışla 3,629 milyon adet ve 3,663 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de ticari araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %3,7 ve %3,9 düşüşle 350.000 adet ve 354.000 adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar yıllık bazda ise sırasıyla %3,7 ve %1,8 geriledi.

Yılın ilk on ayında Çin'in ticari araç ihracatı yıllık %39,7 artışla 1,177 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in ticari araç ihracatı aylık %3,8 ve yıllık %47,1 artışla toplam 139.000 adet oldu.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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