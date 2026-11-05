Çin'de perakende binek araç satışları 2026 yılının Ekim ayında %25 azaldı

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan otomotiv piyasası analizine göre, bu yıl Ekim ayında Çin'de perakende binek araç satışları yıllık %25 düşüş ve aylık %5 artışla 1,69 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında Çin'de binek araç perakende satışları yıllık %22,0 düşüşle toplam 15,03 milyon adet oldu.

CPCA verilerine göre, Ekim ayında Çin'de yeni enerjili binek araçların perakende satışları yıllık %10 düşüş ve aylık %6 artışla 1,15 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda yeni enerjili araçların pazar payı %67,8'e ulaşarak üst üste yedinci ayda da %60'ın üzerinde yer aldı.

Yılın ilk on ayında Çin'de yeni enerjili araçların perakende satışları yıllık %12 düşüşle toplam 8,91 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Güz Ortası Festivali'nin bu yıl Eylül ayı sonuna denk gelmesiyle Ekim ayında satışlara daha fazla zaman ayrıldı ve tüketici sayısında sınırlı bir toparlanma görüldü.