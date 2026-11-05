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Çin'de perakende binek araç satışları 2026 yılının Ekim ayında %25 azaldı

Perşembe, 05 Kasım 2026 09:43:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) tarafından yapılan otomotiv piyasası analizine göre, bu yıl Ekim ayında Çin'de perakende binek araç satışları yıllık %25 düşüş ve aylık %5 artışla 1,69 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında Çin'de binek araç perakende satışları yıllık %22,0 düşüşle toplam 15,03 milyon adet oldu.

CPCA verilerine göre, Ekim ayında Çin'de yeni enerjili binek araçların perakende satışları yıllık %10 düşüş ve aylık %6 artışla 1,15 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda yeni enerjili araçların pazar payı %67,8'e ulaşarak üst üste yedinci ayda da %60'ın üzerinde yer aldı.

Yılın ilk on ayında Çin'de yeni enerjili araçların perakende satışları yıllık %12 düşüşle toplam 8,91 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Güz Ortası Festivali'nin bu yıl Eylül ayı sonuna denk gelmesiyle Ekim ayında satışlara daha fazla zaman ayrıldı ve tüketici sayısında sınırlı bir toparlanma görüldü.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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