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Wujin Stainless Steel Pipe 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 13 milyon $ net zarar açıkladı

Cuma, 13 Kasım 2026 09:54:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli paslanmaz çelik üreticisi Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %23,3 düşüşle 1,318 milyar RMB (200 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 86,8 milyon RMB net kâr kaydederken, bu yılın aynı döneminde 90 milyon RMB (13,4 milyon $) net zarar açıkladı.

Şirket, söz konusu zararın başlıca nedenlerinin alt sektörlerdeki sermaye yatırımlarının yavaşlaması ve piyasadaki rekabet nedeniyle kâr marjlarının daralması olduğunu belirtti.

Etiketler: Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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