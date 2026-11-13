Wujin Stainless Steel Pipe 2026'nın Ocak-Eylül döneminde 13 milyon $ net zarar açıkladı

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli paslanmaz çelik üreticisi Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık %23,3 düşüşle 1,318 milyar RMB (200 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 86,8 milyon RMB net kâr kaydederken, bu yılın aynı döneminde 90 milyon RMB (13,4 milyon $) net zarar açıkladı.

Şirket, söz konusu zararın başlıca nedenlerinin alt sektörlerdeki sermaye yatırımlarının yavaşlaması ve piyasadaki rekabet nedeniyle kâr marjlarının daralması olduğunu belirtti.