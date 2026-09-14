Çin'de binek araç satışları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,5 düştü

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in binek araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %5,4 ve %5,5 düşüşle 17,339 milyon adet ve 17,37 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in binek araç üretimi ve satışları yıllık sırasıyla %5,3 ve %6,2 düşüşle 2,36 milyon adet ve 2,38 milyon adet seviyesinde kaydedilirken, aylık bazda sırasıyla %5,5 ve %5,1 arttı.

Bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık %71,8 artışla 6,24 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında Çin'in binek araç ihracatı aylık %3,5 düşerken, yıllık %67,1 artışla 890.000 adet seviyesinde kaydedildi.