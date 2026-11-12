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Çin'de yeni enerjili araç satışları 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %11,3 arttı

Perşembe, 12 Kasım 2026 10:07:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de yeni enerjili araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %11,5 ve %11,3 artışla 14,51 milyon adet ve 14,41 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yeni enerjili araç satışları, toplam yeni araç satışlarının %54,8'ini oluşturdu.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de yeni enerjili araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %13,8 ve %13,1 artışla 2,02 milyon adet ve 1,94 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında Çin'in yeni enerjili araç ihracatı yıllık 1,4 kat ve aylık %6,2 artışla toplam 606.000 adet oldu.

Yılın ilk on ayında Çin'in yeni enerjili araç ihracatı yıllık 1,3 kat artışla 4,61 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Çin iç piyasasındaki yeni enerjili araç satışları aylık %6,5 artış ve yıllık %8,6 düşüşle 1,33 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde ise Çin iç piyasasındaki yeni enerjili araç satışları yıllık %10,3 düşüşle toplam 9,8 milyon adet oldu.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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