Çin'de otomotiv satışları 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %5,1 düştü

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de motorlu araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %5,0 ve %5,1 düşüşle 26,32 milyon adet ve 26,29 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de motorlu araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %2,5 ve %2,0 artışla 3,1 milyon adet ve 3 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar yıllık bazda ise sırasıyla %8,8 ve %9,2 düşüş gösterdi.

Yılın ilk on ayında Çin'in motorlu araç ihracatı yıllık %65,1 artışla 9,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in motorlu araç ihracatı aylık %1,3 ve yıllık %60,2 artışla toplam 1,1 milyon adet oldu.

Böylece Çin'in motorlu araç ihracatı Ekim ayında üst üste beşinci kez 1 milyon adedin üzerinde gerçekleşirken, bu artışta yeni enerjili araçlar önemli rol oynadı.