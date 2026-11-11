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Çin'de otomotiv satışları 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %5,1 düştü

Çarşamba, 11 Kasım 2026 11:39:59 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de motorlu araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %5,0 ve %5,1 düşüşle 26,32 milyon adet ve 26,29 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de motorlu araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %2,5 ve %2,0 artışla 3,1 milyon adet ve 3 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar yıllık bazda ise sırasıyla %8,8 ve %9,2 düşüş gösterdi.

Yılın ilk on ayında Çin'in motorlu araç ihracatı yıllık %65,1 artışla 9,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in motorlu araç ihracatı aylık %1,3 ve yıllık %60,2 artışla toplam 1,1 milyon adet oldu.

Böylece Çin'in motorlu araç ihracatı Ekim ayında üst üste beşinci kez 1 milyon adedin üzerinde gerçekleşirken, bu artışta yeni enerjili araçlar önemli rol oynadı.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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