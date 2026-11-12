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Çin'de binek araç satışları 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %6,6 düştü

Perşembe, 12 Kasım 2026 10:04:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de binek araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %6,4 ve %6,6 düşüşle 22,69 milyon adet ve 22,62 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de binek araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve %2,9 artışla 2,71 milyon adet ve 2,66 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar aylık bazda ise sırasıyla %9,4 ve %10,1 düşüş gösterdi.

Yılın ilk on ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık %69,6 artışla 8,094 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in binek araç ihracatı aylık %0,9 ve yıllık %62,3 artışla toplam 927.000 adet oldu.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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