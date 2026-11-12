Çin'de binek araç satışları 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde %6,6 düştü

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'de binek araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %6,4 ve %6,6 düşüşle 22,69 milyon adet ve 22,62 milyon adet seviyelerinde gerçekleşti.

Yalnızca Ekim ayında Çin'de binek araç üretimi ve satışları yıllık bazda sırasıyla %3,3 ve %2,9 artışla 2,71 milyon adet ve 2,66 milyon adet seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu rakamlar aylık bazda ise sırasıyla %9,4 ve %10,1 düşüş gösterdi.

Yılın ilk on ayında Çin'in binek araç ihracatı yıllık %69,6 artışla 8,094 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında ise Çin'in binek araç ihracatı aylık %0,9 ve yıllık %62,3 artışla toplam 927.000 adet oldu.