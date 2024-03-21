﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hollanda Vale and Samarco’ya dava açmak üzere

Perşembe, 21 Mart 2024 10:16:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale ile pelet üreticisi Samarco’ya 2015 yılında Mariana barajının yıkılması hakkında yeni bir dava açılıyor.

ABD’li hukuk bürosu Pogust Goodhead ve Hollandalı Lemstra Van der Kost, 77.000 şahsı, 1.000 şirketi ve yedi belediyeyi temsil ettikleri davada Vale ile Samarco’nun 3,8 milyar $ değerinde ödeme yapmasını ve Vale’nin Amsterdam iştiraki Vale Holding BV’ye ait tüm varlıklara el konulmasını talep etti.

Vale, 920 milyon € değerinde varlığına tedbir amaçlı olarak el konulduğunu doğrularken bu tedbirin davanın haklı gerekçelerle açılmış olduğunu göstermediğini ifade etti.

Şirket davaya konu iddiaları ve Hollanda mahkemelerinin bu konuda yargı yetkisinin olup olmadığını ivedilikle değerlendireceklerini ve kendilerini savunacaklarını belirtti. Şirkete göre dava, Brezilya’da çoktan sonuca ulaşmış konuları ya da Brezilya Hükümeti, Minas Gerais ile Espírito Santo eyaletleri ve Brezilya mahkemelerinin anlaşmasıyla barajın verdiği hasarı gidermek için kurulan Renova Vakfı’nın halihazırda devam eden çalışmaları ele alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Vale 

Benzer Haber ve Analizler

Vale CEO’su yıl sonuna kadar görevinde kalacak

12 Mar | Çelik Haberler

Brezilya hükümeti Vale’ye yeni CEO’sunu seçmesi için baskı yapıyor

01 Mar | Çelik Haberler

Vale Çin dışına yaptığı demir cevheri satışlarını artırmayı planlıyor

28 Şub | Çelik Haberler

Anglo American Brezilya’daki faaliyetlerinde Vale’nin yüksek kalite demir cevherini kullanacak

26 Şub | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2023 yılında geriledi

26 Şub | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri üretimi 2023 yılında yükseldi

31 Oca | Çelik Haberler

Vale, BHP ve Samarco 9,7 milyar $ ceza ödeyecek

29 Oca | Çelik Haberler

Vale Tubarão biriminde dünyanın ilk briketlenmiş demir cevheri tesisini devreye aldı

13 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

06 Ara | Hurda ve Hammadde

Vale tekrar dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olmak istiyor

05 Ara | Çelik Haberler