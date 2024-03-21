Hollanda Vale and Samarco’ya dava açmak üzere

Perşembe, 21 Mart 2024 10:16:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale ile pelet üreticisi Samarco’ya 2015 yılında Mariana barajının yıkılması hakkında yeni bir dava açılıyor.

ABD’li hukuk bürosu Pogust Goodhead ve Hollandalı Lemstra Van der Kost, 77.000 şahsı, 1.000 şirketi ve yedi belediyeyi temsil ettikleri davada Vale ile Samarco’nun 3,8 milyar $ değerinde ödeme yapmasını ve Vale’nin Amsterdam iştiraki Vale Holding BV’ye ait tüm varlıklara el konulmasını talep etti.

Vale, 920 milyon € değerinde varlığına tedbir amaçlı olarak el konulduğunu doğrularken bu tedbirin davanın haklı gerekçelerle açılmış olduğunu göstermediğini ifade etti.

Şirket davaya konu iddiaları ve Hollanda mahkemelerinin bu konuda yargı yetkisinin olup olmadığını ivedilikle değerlendireceklerini ve kendilerini savunacaklarını belirtti. Şirkete göre dava, Brezilya’da çoktan sonuca ulaşmış konuları ya da Brezilya Hükümeti, Minas Gerais ile Espírito Santo eyaletleri ve Brezilya mahkemelerinin anlaşmasıyla barajın verdiği hasarı gidermek için kurulan Renova Vakfı’nın halihazırda devam eden çalışmaları ele alıyor.