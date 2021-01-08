Hoa Phat’ın çelik satışları 2020’de 5 milyon mt’u geçti

Cuma, 08 Ocak 2021 16:34:39 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2020 yılında 3,4 milyon mt’u nihai mamul ve 1,7 milyon mt’u kütük olmak üzere 5 milyon mt’un üzerinde rekor seviyede çelik sattığını açıkladı. Şirketin sıcak sac satışları söz konusu yılda yaklaşık 700.000 mt seviyesine ulaştı.

2020 yılında kaydedilen 784.000 mt nihai mamul üretimiyle Vietnam’ın güney bölgesi, bir önceki yıla göre üretiminde %70 gibi önemli bir artış kaydetti. Öte yandan, ülkenin kuzey bölgesi, Hoa Phat tarafından yapılan toplam nihai mamul satışlarından %48 ile en büyük payı aldı. Vietnam’ın orta bölgesinin satış hacmi, Corona virüsü salgını ve olumsuz hava koşullarına rağmen 2019 yılına göre artış gösterdi. Hoa Phat yıllık bazda %6,8 artan %33 pazar payıyla Vietnam’ın başlıca üreticisi konumunu korudu.

2020 yılında şirketin nihai mamul ihracatı yaklaşık 540.000 mt seviyesine ulaşarak geçtiğimiz yıl kaydedilenin iki katına çıktı. Hoa Phat Group ayrıca inşaat çeliği üretiminde kullanılmak üzere 1,7 milyon mt kare kütük ihraç etti. Şirketin başlıca ihracat pazarları arasında Japonya, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Kanada, Tayvan, Tayland, Endonezya, Kamboçya ve Laos bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Hoa Phat’ın nihai mamul üretimi yıllık %12 artışla 329.000 mt olurken, söz konusu ürünün ihracatı yıllık %48 artışla 59.000 mt oldu. Şirketin kütük satışları söz konusu ayda 90.000 mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, Hoa Phat’ın ürettici sıcak saca yönelik siparişler, şirketin üretim kapasitesini %300 aştı. Hoa Phat Group, çelik boru, galvanizli boru ve diğer makine mühendisliği sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac üreterek, Vietnam çelik sektöründeki yerli şirketlerin hammaddeye aktif olarak ulaşmasına yardımcı olmayı ve ihracatın artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.