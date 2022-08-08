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Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Ocak-Temmuz döneminde 4,5 milyon mt’a ulaştı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 11:48:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın ilk yedi ayında yıllık %5 artışla 4,9 milyon mt ham çelik ürettiğini açıkladı. İnşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil çelik mamul satışları ise yıllık yine %5 artışla 4,5 mt milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda inşaat demiri satışları yıllık bazda %25 artışla 2,7 milyon mt, sıcak rulo sac satışları %6 artışla 1,6 milyon mt seviyesine yükseldi. Şirket aynı zamanda söz konusu dönemde yıllık bazda hafif artışlarla 437.000 mt çelik boru ve 198.000 mt galvanizli sac üretimi gerçekleştirdi.

Sadece Temmuz ayında Hoa Phat’ın kütük, inşaat demiri ve sıcak rulo sac satışı yıllık bazda sabit kalarak 526.000 mt oldu. Bu kapsamda inşaat demiri satışı yıllık %2 artarak 327.000 mt seviyesinde kaydedildi. Açıklamaya göre, söz konusu ayda Vietnam iç piyasası zayıf talep ve yağışlı sezondan dolayı zorluk yaşamaya devam etti. Hoa Phat’ın aynı ay içerisinde yıllık bazda %81 artışla 147.000 mt inşaat demiri ihraç etmesi satış tonajındaki artışı sürdürebilmesini sağladı.

Temmuz ayında üreticinin sıcak rulo sac satışları yılık bazda %5 düşerek 150.000 mt olurken, galvanizli sac satışları 78.000 mt olarak kaydedildi. Boru satışlar ise yıllık bazda %38 artışla 60.000 mt seviyesinde yer aldı.  


Etiketler: Sıcak Sac Kütük İnşaat Demiri Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Vietnam Uzak Doğu 

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