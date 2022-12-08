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Hoa Phat’ın çelik satışları zayıf talep nedeniyle Kasım ayında %30 düşüş gösterdi

Perşembe, 08 Aralık 2022 15:52:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Kasım ayında yıllık %43 düşüşle 384.000 mt ham çelik üretirken, inşaat demiri, sıcak rulo sac ve kütük dahil olmak üzere çelik ürün satışlarının yıllık %30 düşüşle 443.000 mt seviyesinde kaydedildiği bildirdi. Şirketin inşaat çeliği satışları yıllık %20 artışla 252.000 mt’a, sıcak rulo sac satışları ise yıllık %12 düşüşle 180.000 mt seviyesine ulaştı. Şirket Kasım ayında 52.000 mt boru ve 21.800 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi. Hoa Phat’ın üretim ve satışlarında kaydedilen düşüş iç ve dış pazarlardaki talebin zayıf olmasından kaynaklandı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde şirket yıllık %6 düşüşle 7 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %6 düşüşle 6,6 milyon mt oldu. Hoa Phat'ın inşaat demiri satışları yıllık %11 artışla 3,9 milyon mt'a yükselirken, sıcak rulo sac satışları yıllık %6 artışla 2,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk 11 ayında şirket yıllık %11 artışla 688.000 mt boru ve yıllık %20 düşüşle 300.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Boru Kütük Galvanizli İnşaat Demiri Borular Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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