Hoa Phat’ın satış gelirleri 2022’de düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 12:11:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte şirket üçüncü çeyrekteki 1,17 trilyon VND net zarara kıyasla 2 trilyon VND (84,99 milyon $) net zarar kaydederken, şirketin satış gelirleri yıllık %42 düşüşle 26 trilyon VND (1,1 milyar $) seviyesinde yer aldı.

2022 yılında ise Hoa Phat’ın satış geliri yıllık %5 düşüşle 142 trilyon VND (6,04 milyar $) olurken, net kârı 8,4 milyar VND (356,86 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında şirketin inşaat çeliği, sıcak rulo sac ve kütük satışları yıllık %7 düşüşle 7,2 milyon mt’a geriledi.