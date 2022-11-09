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Rusya’nın çelik tüketimindeki düşüş 2022’de %2 ile sınırlı kalacak

Çarşamba, 09 Kasım 2022 16:37:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi MMK Group ülkedeki çelik talebinin yılın ortasından bu yana toparlandığını ifade etti. Bu yılın ilk dokuz ayında Rusya’nın çelik tüketimi inşaat ve boru sektörlerinde kaydedilen toparlanma sayesinde yıllık %4,8 artış gösterdi. Bu artış, geleneksel mevsimsel yavaşlama göz önüne alınsa bile yılın sonunda çelik talebinde kaydedilecek düşüşün %2’yi geçmeyeceğine yönelik beklentileri ortaya çıkardı.

Şirket ayrıca yılın ilk dokuz ayında çelik satışlarının 8 milyon mt’u aştığını, bu satışların %83’ünün iç piyasaya ve BDT pazarına gerçekleştirildiği bildirdi. Birinci kalite ürünlerin şirketin toplam satışları içindeki payı 2021 yılının sonunda kaydedilen %41,8’e kıyasla %44’e yükselirken, sıcak rulo sac satışlarının payı %44 ve uzun mamul ile kütük satışlarının payı %12 seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Kütük Uzun Ürünler Yassı Ürünler Yarı Mamul Rusya BDT Çelik Üretimi Tüketim MMK 

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