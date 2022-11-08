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Hoa Phat zayıf talep nedeniyle dört yüksek fırınını bu ay kapatmayı planlıyor

Salı, 08 Kasım 2022 13:58:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, talebin zayıf olduğu mevcut piyasa ortamında üretim ve ticari faaliyetlerinin devam edebilmesini sağlamak için üretim hacimlerinde düzenlemeler yapmaya karar verdi. Şirket, Hoa Phat Dung Quat ve Hoa Phat Hai Duong’da bulunan ikişer adet yüksek fırınını bu aydan itibaren kapatmayı planlıyor.

Şirket ayrıca Aralık ayının başında Hoa Phat Dung Quat’ta bulunan başka bir yüksek fırını daha durdurmayı planlıyor.

Hoa Phat Dung Quat’ın yıllık toplam 4,8 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip dört yüksek fırını var, ancak şu anda kapasitesinin yarısıyla faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Ham Çelik Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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