Hoa Phat’ın satışları Ocak ayında %16 düştü

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %7 artışla 693.000 mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %16 düşüşle 739.000 mt seviyesine geriledi. Ocak ayında şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %22 düşüşle 363.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Ocak ayında çelik tüketimi piyasa durgun seyrettiği için düşüş kaydetti. Talep ise Güneydoğu Asya’daki tatil dönemi öncesinde yatay seyretti.
Şirketin sıcak rulo sac satışları aylık %2 artışla 275.800 mt seviyesinde kaydedilirken galvanizli sac satışları %39 artışla 34.000 mt oldu. Boru satışları ise aylık %30 düşüşle 47.900 mt seviyesinde yer aldı.
Hoa Phat 2024 yılında üretimi piyasadaki talep doğrultusunda düzenlemeyi ve Hoa Phat Dung Quat 2 demir ve çelik kompleksi projesini zamanında tamamlamayı planlıyor. 2023 yılının sonunda projenin %45’i tamamlanmış durumda.
Şirket, yıllık 8,5 milyon mt ham çelik üretimiyle Vietnam ve Güneydoğu Asya’nın en büyük ham çelik üreticisi.