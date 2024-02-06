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Hoa Phat’ın satışları Ocak ayında %16 düştü

Salı, 06 Şubat 2024 11:28:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %7 artışla 693.000 mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %16 düşüşle 739.000 mt seviyesine geriledi. Ocak ayında şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %22 düşüşle 363.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında çelik tüketimi piyasa durgun seyrettiği için düşüş kaydetti. Talep ise Güneydoğu Asya’daki tatil dönemi öncesinde yatay seyretti.

Şirketin sıcak rulo sac satışları aylık %2 artışla 275.800 mt seviyesinde kaydedilirken galvanizli sac satışları %39 artışla 34.000 mt oldu. Boru satışları ise aylık %30 düşüşle 47.900 mt seviyesinde yer aldı.

Hoa Phat 2024 yılında üretimi piyasadaki talep doğrultusunda düzenlemeyi ve Hoa Phat Dung Quat 2 demir ve çelik kompleksi projesini zamanında tamamlamayı planlıyor. 2023 yılının sonunda projenin %45’i tamamlanmış durumda.

Şirket, yıllık 8,5 milyon mt ham çelik üretimiyle Vietnam ve Güneydoğu Asya’nın en büyük ham çelik üreticisi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Galvanizli Ham Çelik Hammaddeler Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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