Vietnamlı Hoa Phat’ın çelik satışları birinci çeyrekte yükseldi

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirket yıllık %25 artışla 2,66 milyon mt olurken, inşaat demiri, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere çelik satışları yıllık %29 artışla 2,38 milyon mt’a ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin sıcak rulo sac üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %23 ve %9 artışla yine sırasıyla 993.000 mt ve 874.000 mt seviyelerinde yer alıyor. Buna ek olarak Hoa Phat’ın inşaat demiri ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %25 artışla 1,19 milyon mt, kütük satışları ise 198.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin galvanizi çelik satışları yıllık %9 düşüşle 89.000 mt, boru satışları ise yıllık %42 artışla 185.000 mt oldu.

Şirket Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksinin ikinci aşamasını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar tamamlamayı planlıyor. 2025 yılının sonunda Hoa Phat’ın yıllık çelik üretim kapasitesinin 15 milyon mt’a çıkması bekleniyor.