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Hoa Phat 2020 yılında başarılı performans gösterdi

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:50:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2020 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, yıllık %142 artışla 4,66 trilyon VND (202,07 milyon $) rekor net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri ise bir önceki yıla göre %43 artarak 26,16 trilyon VND’ye (1,13 milyar $) ulaştı.

2020 yılında Hoa Phat’ın net kârı 13,51 trilyon VND (585,18 milyon $) seviyesinde yer alırken, şirketin satış gelirleri yıllık %41 artışla 91,28 trilyon VND (3,96 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, 2020 yılındaki performansının, Corona virüsü salgınından dolayı yaşanan zorluklara rağmen üretim hedeflerini aşması nedeniyle başarılı olduğunu belirtti.

Şirketin çelik üretimi, kâr ve gelir artışını desteklemede öncü bir rol oynadı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hoa Phat, 2020 yılında 3,4 milyon mt’u nihai mamul, 1,7 milyon mt’u kütük ve 700,000 mt’u sıcak sac olmak üzere 5,8 milyon mt çelik üretti. Şirketin pazar payı söz konusu yılda %32,5’e yükseldi.

Şirket, 2020 yılının Nisan ayında sıcak sac üretmeye başladı. Üretim, 3 No’lu yüksek fırının devreye alınmasının ardından 2020 yılı Ağustos ayında belirgin bir şekilde arttı. Ürün, geçtiğimiz yıl Kasım ayında resmi olarak pazara sunuldu. Sıcak sac siparişleri güçlü bir şekilde artarak şirketin tedarik kapasitesini aştı.

2021 yılının başında, Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex, üretimi ve satışı aynı anda başlattı. Bu da, şirketin özellikle sıcak sac olmak üzere üretimini geçtiğimiz yıla kıyasla artırmasına olanak tanıyor. Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.


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