Hoa Phat’ın satış geliri 2021’de arttı, rekor seviyede kâr elde edildi

Pazartesi, 31 Ocak 2022 09:59:00 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte, şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kıyasla %59 artarak 7,4 trilyon VND (326,65 milyon $) net kâr kaydederken, satış gelirlerinin yıllık %73 artışla 45 trilyon VND (1,98 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Yılın tamamında, Hoa Phat’ın net kârı bir önceki yıla kıyasla 1,56 kat artarak 34,5 trilyon VND (1,53 milyar $) seviyesinde yer alırken, satış gelirleri yıllık %65 artarak 150,8 trilyon VND (6,67 milyar $) olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin net kârı tüm yıl için belirlenen hedefin %92’sini aştı.

2021 yılında şirket piyasaya kütük, inşaat çeliği, sıcak sac, çelik boru ve galvanizli sac dahil olmak üzere yıllık %35 artışla 8,8 milyon mt çelik tedarik etti.

Corona virüsünün yol açtığı birçok zorluğa rağmen şirketin Hai Duong, Dung Quat-Quand Ngai ve Hung Yen’de bulunan demir-çelik üretim kompleksleri iç ve dış pazarlara hizmet vermek için tam kapasitede faaliyet göstermeye devam ediyor. Öte yandan şirket Hoa Phat Dung Quat 2 entegre çelik kompleksi, Dung Quat ekonomik bölgesindeki Hoa Phat limanı ve Ba Ria-Vung Tau eyaletinde bulunan konteyner üretim tesisi gibi büyük projeler yürütüyor. Projeler tamamlandığında şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyecek.