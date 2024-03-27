Hint VSTL Odisha’da yeni çelik boru tesisi kuracak

Çarşamba, 27 Mart 2024 14:17:42 (GMT+3) | Kalküta

Hint Vibhor Steel Tubes Limited (VSTL), Odisha’da yıllık 341.000 mt kapasiteli yeni bir çelik boru tesisi kuracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeni tesisin 2024-2025 mali yılında üretime başlamasının planladığı belirtildi. Ayrıca VSTL’nin projenin inşa edileceği sahayı satın almanın yanı sıra tesis ve makineleri sipariş ettiği de öğrenildi.

Şirket, Telangana ve Raigad’da toplam kapasitesi yıllık 221.000 mt seviyesinde yer alan iki çelik boru tesisi işletiyor.

VSTL, elektrik direnç kaynaklı çelik boru, galvanizli boru ve kutu profil gibi ürünler üretiyor.