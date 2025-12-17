NBCC India Limited, Bokaro çelik tesisinde güneş enerjisi projesi için ihale açtı

Hindistan’ın devlete ait inşaat şirketi NBCC (India) Limited, Steel Authority of India Limited’e (SAIL) bağlı Bokaro çelik tesisinde kurulacak bir güneş enerjisi projesi için ihale sürecini başlattığını duyurdu.

İhaleyi kazanan firmayla imzalanacak sözleşme, şebekeye bağlı 4.000 kWp kapasiteli güneş enerjisi santralinin tasarımı, ekipman tedariki, kurulumu, devreye alınması ve test edilmesini kapsayacak. Ayrıca proje, mühendislik, tedarik ve inşaat modeli kapsamında yürütülmekle beraber beş yıllık işletme ve bakım hizmetini de içerecek.

Açıklamada, NBCC ile SAIL’in sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik devam eden çalışmalarını yansıtan projenin Bokaro çelik tesisinin yenilenebilir enerji kapasitesine önemli bir katkı sağlayacağı ifade edildi. Sekiz aylık bir tamamlanma süresi öngörülen proje kapsamında, güneş enerjisinin tesisin endüstriyel faaliyetlerine daha fazla entegre edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.