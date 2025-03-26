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Hint üreticiler yeni vasıflı çelik kapasiteleri için 1,95 milyar $ yatırım yapacak

Çarşamba, 26 Mart 2025 16:19:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından desteklenen Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programı kapsamında üreticiler, yeni vasıflı çelik kapasiteleri oluşturmak amacıyla 1,95 milyar $ yatırım yapacaklarını taahhüt etti.

İlk olarak 2021 yılında devreye alınan program kapsamında yeni kapasite oluşturmak amacıyla sermaye yatırımı yapan şirketlere yatırılan sermayenin %3-4’ü oranında teşvik ödemesi yapılmıştı.

Programın ilk turunda 23 şirket 44 başvuruda bulunmuştu ve bir proje teşvik almaya hak kazanmıştı. İkinci turda ise 25 şirketin 42 başvuru yaptığı ve 1,95 milyar $ yatırım taahhüt ettiği öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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